Van Aert zet de kroon op het werk met straffe tijdritzege en eindigt op podium van Tirreno-Adriatico

De Tirreno werd afgerond met een tijdrit van 10,1 kilometer in San Benedetto del Tronto. Wout van Aert wou zich nog eens helemaal smijten om voor de dagzege te gaan. Hij heeft woord gehouden: Van Aert was nog beter dan andere specialisten als Küng en Ganna!

Edoardo Affini was de eerste tijdritspecialist die van het podium reed en van hem mocht dus ook een voorlopig beste tijd verwacht worden. De Italiaan van Jumbo-Visma bracht die ook op de tabellen een tijd van 11'38". Die tijd bleef niet lang staan bovenaan, want Langeveld en Hepburn wisten 'm al te verbeteren.

Dan moest Bettiol nog komen en die scherpde de toptijd aan tot 11'24". Stefan Küng wist op zijn beurt dan weer beter te doen. De volgende die zich meldde, was niemand minder dan Filippo Ganna. De wereldkampioen tijdrijden had het ook niet onder de markt met de Zwitser, want aan het tussenpunt had hij een achterstand van vier à vijf tellen.

GANNA WINT EENS NIET

Die kon Ganna niet meer goedmaken: ook aan de finish was hij vijf seconden trager dan Küng. Zijn laatste acht tijdritten had Ganna allemaal gewonnen, deze dus niet. Het wilde meteen ook zeggen dat de 11'12" van Europees kampioen tijdrijden Küng moeilijk te kloppen zou zijn.

Vanaf dan was het uitkijken naar Van Aert, voor de gelegenheid niet in de Belgische kampioenentrui, maar in de paarse puntentrui. Aan het tussenpunt was Van Aert een secondje rapper dan Küng. Spanning alom dus, want Van Aert was ook sneller onderweg dan Pogačar.

VAN AERT DUIDELIJK DE SNELSTE

Van Aert zou het vlot halen, want aan de finish deed hij nog eens zes seconden af van de tijd van Küng. Ook Pogačar zou daar niet aan geraken, al is de Sloveen wel de eindwinnaar van deze Tirreno-Adriatico. Van Aert eindigt tweede in het algemeen klassement. Met Wellens op plaats zeven eindigt er nog een Belg in de top tien van de Tirreno.