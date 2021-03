Verrassing van formaat: Ganna gaat tijdrit in Tirreno-Adriatico niet winnen! Klopt Van Aert de Europese kampioen wél?

Filippo Ganna was de grote favoriet voor de tijdrit in Tirreno-Adriatico in San Benedetto del Tronto, zoals dat de laatste maanden altijd het geval is in het werk tegen de klok. Rond 14u30 reed Ganna in Italië van het startpodium, op zoek naar de overwinning.

Op het moment dat Ganna vertrok, had zijn landgenoot Alberto Bettiol aan de finish net een nieuwe toptijd neergezet. Bettiol had 11 minuten en 24 seconden gedaan over het 10,1 kilometer lange parcours. Ganna is in het tijdrijden echter van een ander kaliber en won zijn laatste acht tijdritten. De tijd van Bettiol zou sowieso al verpulverd worden door Stefan Küng, de Europese kampioen tijdrijden, die aan de meet liefst twaalf seconden sneller was. Ook Ganna zou zijn handen vol hebben aan de Zwitser. Aan het tussenpunt na 4,4 kilometer was Küng vier tellen sneller dan Ganna. VIJF SECONDEN TRAGER DAN KÜNG Richting de laatste bocht maakte Ganna ook nog een klein foutje en aan de finish werd het helemaal duidelijk dat er geen verbetering op zat. Ganna was daar vijf seconden trager dan Küng en gaat de tijdrit in San Benedetto del Tronto niet winnen!