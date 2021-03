Wout van Aert is klaar voor het duel met Mathieu van der Poel in Milaan-San Remo: "Als ik volg, heb ik altijd mijn kans"

Na de knappe prestaties in de Tirreno-Adriatico zijn Wout van Aert en Mathieu van der Poel de topfavorieten in Milaan-San Remo. Van Aert is alvast klaar om de strijd aan te gaan met de Nederlander.

Wout van Aert vertelde bij Sporza dat hij klaar is voor het duel met Mathieu van der Poel. "Als ik goed genoeg ben, maakt het niet uit welke tactiek Mathieu zal gebruiken. Als ik volg, heb ik altijd mijn kans", legde van Aert uit. Volgens van Aert zijn hij en van der Poel aan elkaar gewaagd in de Italiaanse klassieker. "We zijn allebei geschikt voor deze wedstrijd. De Cipressa en de Poggio moeten ons liggen en ook in een sprint kunnen we ons mannetje staan."