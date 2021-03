📷 Annemiek Van Vleuten had een leuke dag op Tenerife

Annemiek Van Vleuten ging op stage in Tenerife een tochtje fietsen met Remco Evenepoel.

Annemiek Van Vleuten heeft op stage in Tenerife een trainingsrit afgewerkt met Remco Evenepoel en Mikkel Honoré. “Bedankt voor de leuke dag, jongens! buiten mijn comfortzone”, schreef ze op Instagram. Achteraf pakten ze ook een terrasje mee met Evenepoel, Honoré en coach Koen Pelgrim.

Het drietal fietste in totaal ruim 140 kilometer en legde 3.219 hoogtemeters in een kleine vijf uur. “Voor Mikkel en Remco was dit gewoon een makkelijke uithoudingsoefening, maar voor mij was het echt wel een zware dag. Vooral die laatste 37 kilometer waarbij we terug naar het hotel moesten klimmen”, schreef Van Vleuten op haar Strava-account.