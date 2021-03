Amy Pieters schrijft Nokere Koerse op haar naam

Amy Pieters heeft woensdagmiddag Nokere Koerse op haar naam geschreven. Ze won in de sprint van Grace Brown.

De Nederlandse Amy Pieters heeft Nokere Koerse gewonnen. In een sprint met de Australische Grace Brown was ze meer dan duidelijk de snelste. Pieters had enkele lengtes voorsprong op Brown. De Duitse Lisa Klein werd derde.

Lotte Kopecky won de sprint van het peloton voor de vierde plaats.