Filippo Ganna kan dan toch nog een tijdrit verliezen: "Het toont dat ik een mens ben en geen robot"

Filippo Ganna is dan toch te kloppen in tijdritten. In de slottijdrit van de Tirreno-Adriatico eindigde de Italiaanse wereldkampioen op de derde plaats achter onze landgenoot Wout van Aert en Europees kampioen Stefan Küng.

Filippo Ganna begon uiteraard als de grote topfavoriet aan de slottijdrit in de Tirreno-Adriatico, maar de Italiaan moest zijn meerdere erkennen in Wout van Aert en Stefan Küng. Onze landgenoot was maar liefst 11 seconden sneller dan Ganna, terwijl Küng 6 seconden sneller was. De wereldkampioen tijdrijden leek na zijn tijdrit met het resultaat te kunnen leven. "Het toont dat ik een mens ben en geen robot. Ik ben tevreden over de waardes die ik heb gehaald, maar elke dag is anders. Ik kan ook een tijdrit verliezen", aldus Ganna en staat te lezen bij Sporza.