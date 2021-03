Greg Van Avermaet stoomt zich klaar voor de klassiekers: "Heb een zware raceweek achter de rug met enkele van de grootste talenten in het wielrennen"

Haalt Greg Van Avermaet dit seizoen een zege binnen in één van de klassiekers? Onze landgenoot zal er alvast alles aan doen. De Tirreno-Adriatico leverde Van Avermaet enkele uitstekende prestaties met de achtste plaats in de tweede etappe en de vijfde plaats in de derde etappe.

Komend weekend staat Milaan-San Remo op het programma en Greg Van Avermaet lijkt klaar voor de strijd. "Heb een zware raceweek achter de rug met enkele van de grootste talenten in het wielrennen. Op naar het volgende deel van de klassiekers. Het volgende is Milaan-San Remo", aldus Van Avermaet op Twitter.

A hard week of racing @TirrenAdriatico with some of the biggest talents in cycling. On to the next part of the Classics now. Next up: @Milano_Sanremo. #RoulonsAutrement #RideDifferently pic.twitter.com/GyOKVk1f4Q