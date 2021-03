Peter Sagan komt met straffe uitspraak: "Het was een fout van Groenewegen en van Jakobsen"

Peter Sagan heeft in een interview met HLN een straffe uitspraak gedaan over de horrorcrash van Jakobsen in Polen.

Over de crash van Jakobsen is al veel gezegd en geschreven. Volgens Peter Sagan was dat geen fout van de organisatie. “Die nadarafsluiting hield het niet. Maar dat had niet verhinderd dat Jakobsen was gecrasht”, vertelt Sagan aan HLN. “Nu maakte Jakobsen een levensgevaarlijke crash, hij vloog bijna op het podium.”

Iets wat wel meer kan gebeuren als je ziet aan welke snelheid de sprint tegenwoordig gaat. “Het is mij ook overkomen, in de Tour in 2017 met Mark Cavendish en vorig jaar in de Tour, met Wout van Aert. We reden niet zo snel als Groenewegen en Jakobsen toen. Ik wil niemand de schuld geven. Ik weet enkel, als je van achteren komt, dat de deur zal dicht gaan. Dat was wat ik verwachtte toen ik achter Wout van Aert uit kwam.”

Als je wil winnen, dan moet je volgens Sagan wel de nodige risico’s nemen. “Dan heb je twee keuzes. Of je remt, probeert aan de andere kant te gaan en dan word je tweede. Of je probeert toch voorbij te komen. Dat is altijd een hard moment. Je energie is op, je denkt niet helder meer, je denkt alleen aan zo hard mogelijk trappen. Je ziet een klein gaatje en je wilt daar door.”

De schuld ligt volgens Sagan dan ook helemaal bij de renners. “Als je natuurlijk sprint met 80 km/u moet je wel een beetje rekenen en nadenken over de gevolgen als je crasht. Ja dus, het was een fout van de renners, van Groenewegen en van Jakobsen. Ik kan het niet anders zeggen. Jakobsen wou winnen, Groenewegen wou de deur dichtdoen, Jakobsen moest de gevolgen van de impact accepteren.”