Tadej Pogacar houdt stand in slottijdrit en zet eindklassement op zijn naam: "Dit is een van de meest prestigieuze wedstrijden van een week, dus ik ben zeer tevreden met de overwinning"

Tadej Pogacar kan zeer tevreden terugblikken op de Tirreno-Adriatico. De Sloveen reed een zeer sterke week en ook in de slottijdrit maakte hij indruk met een vierde plaats op slechts 12 seconden achterstand van Wout van Aert.

Tadej Pogacar is uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. De jonge Sloveen kon de UAE Tour al op zijn naam zetten en de voorbije week was hij ook de sterkste in de Tirreno-Adriatico. Hij haalde het eindklassement binnen met 1 minuut en 3 seconden voorsprong op Wout van Aert.

Uiteraard was Pogacar zeer tevreden met de eindoverwinning. "Het was een zware week. Dit is een van de meest prestigieuze wedstrijden van een week, dus ik ben zeer tevreden met de overwinning. Ik voelde de zware week in de benen tijdens de slottijdrit, maar ik ben blij met mijn prestatie. Nu ga ik rusten en opbouwen richting het Baskenland", aldus Pogacar op de officiële website van UAE-Team Emirates.