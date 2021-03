Van Aert gunt Gilbert zijn missing link, maar: "Hij is geen favoriet"

Op het palmares van Philippe Gilbert ontbreekt nog altijd Milaan-Sanremo. Ook dit jaar lijkt dat er niet echt in te zitten.

Philippe Gilbert won Parijs-Roubaix in 2019, de Ronde van Vlaanderen in 2017 en Luik-Bastenaken-Luik in 2011. De Ronde van Lombardije schreef hij in 2009 en 2010 op zijn naam.

Maar Milaan-Sanremo staat er nog niet op. Dat vijfde monument zou Gilbert maar al te graag op zijn palmares bijschrijven, zodat hij in het rijtje komt van Rik Van Looy, Eddy Merckx en Roger De Vlaeminck die de vijf trofeeën pakten.

Wout van Aert schetst de kansen van Gilbert. "Ik heb veel respect voor de renner en de mens Gilbert”, zegt van Aert aan HLN. “Hij is altijd vriendelijk en respectvol. Ik zou het hem gunnen om dat vijfde Monument op zijn palmares te kunnen zetten. Hij is geen favoriet.”