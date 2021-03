Xandres Vervloesem had zijn profcarrière bijna opgegeven: "In isolement geraakt"

De profcarrière van Xandres Vervloesem had er evengoed niet meer kunnen zijn. Bij Lotto Soudal loopt het nu veel beter.

In 2019 dacht Xandres Vervloesem aan stoppen bij Sunweb. "Het was een heel mooie aanbieding, ik dacht ook echt dat ik daar goed zou zitten”, vertelt Vervloesem in de poscastreeks ‘Jonge Wolven’ van Sporza. "Het was de bedoeling dat ik meteen zou verhuizen naar een van de huizen van de ploeg in Nederland, maar die huizen waren nog niet af. Dat werd steeds uitgesteld, uiteindelijk was het half maart toen ik verhuisde. Een centraal punt is niet alleen logistiek handig maar ook om een teamsfeer te creëren.”

Er waren vier huisjes voor vier renners, maar iedereen trainde vaak alleen. “Het was ook geen leuke omgeving, er viel niets te beleven. Vanuit de ploeg werd ook niks georganiseerd, al heb ik gehoord dat het nu al veel beter is. Maar toen was er niemand van de ploeg, zoals een ploegleider of zo, in de buurt. Op je 18e voel je je dan echt aan je lot overgelaten.”

Deze zomer ging Vervloesem een andere weg op. "Op een bepaald moment wou mijn vader een inspanningstest laten doen om te vergelijken met de vorige jaren. Hij wou aantonen dat de ploeg niet goed bezig was, maar dat werd een hele discussie. Die inspanningstest was niet goed en na een discussie over trainingsmethodes is de bal aan het rollen gegaan. Mijn ouders zagen ook dat ik mentaal in de put zat. Mijn vader heeft dan de aanzet gegeven om te stoppen en een ploeg in België te zoeken."

Vervloesem maakte een ongelofelijk moeilijke periode door. "Mentaal heb ik heel diep gezeten. Door de jaren heen zie je veel renners afvallen en dan denk je dat het jouw beurt is. Ik was eigenlijk het hele jaar aan het sukkelen van het ene probleem in het andere. Je voelt dat het niveauverschil met andere renners te groot is. Ik ben even naar psycholoog geweest en daar heb ik veel geleerd om te kunnen relativeren. Ik ben in een isolement geraakt en dan besef je dat er nog andere dingen zijn buiten fietsen."

Vervloesem werd daarna opgepikt door Lotto en dat is heel positief uitgedraaid. "Ik werd heel goed opgevangen, onder meer door Kurt Van de Wouwer. Ik was verbaasd dat er nog vertrouwen was in mijn kwaliteiten."