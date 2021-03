Ervaren Alaphilippe kan zich afdaling Poggio amper herinneren: "Wout en Mathieu hebben rol van ultrafavoriet"

Julian Alaphilippe finishte in de Strade Bianche voor Van Aert maar achter Van der Poel. In Sanremo, wat gaat het daar worden? Alaphilippe reed daar drie keer op vier deelnames podium. Of die ervaring zaterdag een troef kan zijn, is weer een andere vraag.

Alaphilippe plaatst zichzelf niet op gelijke hoogte van zijn grote concurrenten Van Aert en Van der Poel. "Wout en Mathieu hebben de rol van ultrafavoriet. Ik hoop over goede benen te beschikken en ook mijn rol te kunnen spelen. Als je naar de laatste dagen van de Tirreno kijkt, zijn zij wel de grote favorieten. Dat weet iedereen."

Vergis u niet: de wereldkampioen wil er echt wel voor gaan. "Het is het eerste Monument van het jaar, het is een koers die me raakt. Het is een belangrijke afspraak. Ik ga zeker het maximum doen om op zoek te gaan naar de overwinning. Het is speciaal dat ik al op elke plaats van het podium gestaan heb. Ik ben blij dat ik al één keer heb kunnen winnen. Het is altijd een speciale koers."

ALTIJD VOLLE BAK IN AFDALING POGGIO

Wat kan hij met die ervaring zaterdag aanvatten? "Het is altijd belangrijk om vooraan te zitten. Maar ik kan mij de afdaling van de Poggio amper herinneren. Ik rijd die afdaling altijd à bloc. Het is alsof je daar fietst met de ogen dicht. Ik kan mij de eerste twee bochten herinneren, dat is het. Zelfs met al mijn ervaring, weet ik voor de rest niets van de afdaling."