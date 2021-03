Ex-winnaar Sanremo koestert hoop: "Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe dominant, wij uitdagers van de favorieten"

Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe: dat zijn met het oog op Milaan-Sanremo de namen die steeds terugkeren. Al zijn het uiteraard niet de enigen die hun vizier op dit Monument hebben gericht. Ook een Arnaud Démare, die de koers won in 2016, is tuk op een nieuw succes.

De Franse topsprinter blikte woensdag bij verschillende media vooruit naar La Primavera en kon ook De Grote Drie niet negeren. "We zijn allemaal uitdagers na de drie favorieten. Dat is duidelijk als je terugkijkt op de voorbije week. Ze zijn heel sterk, fysiek staan ze een trede boven de rest, dus we wachten hun aanvallen af."

VORIG JAAR NIET VER ACHTEROP

Desalniettemin ziet Démare mogelijkheden. "Als je terugdenkt aan vorig jaar, toen waren ze ook heel sterk. Van Aert en Alaphilippe reden weg op de Poggio, maar aan de finish waren we niet ver achter hen. Als er een aarzeling is, dan kan het peloton terugkomen."

Milaan-Sanremo was jarenlang een sprinterskoers, maar de laatste jaren valt een massasprint veel minder voor. "Het is niet dat sprinters minder goed zijn dan voordien, het is dat er nu meer renners zijn die sterk zijn wanneer ze aanvallen. Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe zijn dominant, maar achter hen zitten wel veel renners op hetzelfde niveau. Daar moet je op rekenen om te proberen terug te komen."