Lotto kondigt selectie voor Sanremo aan: het gaat ervoor met Gilbert en kan ook Ewan nog uitspelen in de sprint

Bij Lotto hebben ze hun selectie voor Milaan-Sanremo bekendgemaakt. Philippe Gilbert mag en kan daarin uiteraard niet ontbreken. Hij zal de man in de ploeg zijn die zaterdag het meest in de spotlights staat, al wordt winnen geen evidente zaak.

Lotto Soudal kan ook nog altijd de kaart Ewan trekken, indien het uitdraait op een massasprint en de Australiër mee de hellingen over geraakt. Een andere rennr voor de sprint is John Degenkolb. Of wie weet is het wel Tim Wellens die zich op de Cipressa of op de Poggio aan een aanval waagt.

🇮🇹 La Primavera, La Classicissima,...



The first Monument of the year is upon us and we'll be starting the 112th #MilanoSanremo full of ambition with this strong seven-rider squad 👇



Who else is excited for @Milano_Sanremo? 😃 pic.twitter.com/A5T4vk9xq1