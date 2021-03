Philippe Gilbert spreekt over meerdere kanshebbers binnen Lotto Soudal voor Milaan-San Remo: "Als het op een sprint zou eindigen, hebben we Degenkolb en Ewan nog"

Lotto Soudal start met heel wat ambitie aan Milaan-San Remo. Met Philippe Gilbert beschikken ze over een sterke aanvaller, maar als het op een massasprint zou eindigen, hebben ze ook nog John Degenkolb en Caleb Ewan achter de hand.

Is Lotto Soudal een ploeg om in de gaten te houden in Milaan-San Remo? De Belgische wielerformatie beschikt namelijk over verschillende kanshebbers die een gooi kunnen doen naar de overwinning.

Zo hebben ze Philippe Gilbert voor een eventuele aanval of ontsnapping, maar als het tot een sprint zou komen, kan de ploeg ook rekenen op enkele topsprinters zoals de Duitser John Degenkolb en de Australiër Caleb Ewan.

Volgens Philippe Gilbert is het een goede zaak dat Lotto Soudal met een sterke ploeg aan de start komt. Hij vertelde het op de persconferentie met het oog op Milaan-San Remo. "De beste manier om een race te winnen, is om met een sterke ploeg te starten. Dan kan je verschillende kaarten uitspelen. Het is altijd aan jezelf om er te zijn in de finale."

"Als we zouden gaan met één leider en zes helpers, is het lastig als de leider de benen niet heeft. Ik krijg de kans, maar als er een sprint is, is er nog altijd Degenkolb en Ewan. Je moet de best mogelijke manier vinden om te winnen", aldus Gilbert op het persmoment.