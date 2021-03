Alaphilippe wil eventuele vroege aanval Van der Poel beantwoorden: "Als ik goede benen heb, probeer ik hem te volgen"

Voor Julian Alaphilippe geldt in Milaan-Sanremo wat voor de meest kandidaat-winnaars geldt: hij moet op de afspraak zijn op de Poggio. Maar wat als Mathieu van der Poel de koers nu eens al vroeger laat ontploffen? Wat doet Alaphilippe dan?

Het verschil qua aanpak tussen deze twee is overigens wel groot. Van der Poel imponeerde in de Tirreno met een solo van vijftig kilometer. Alaphilippe won daar ook wel een rit, maar spaarde voorts energie. "Ik wilde in de Tirreno-Adriatico gewoon plezier hebben in het koersen. In de etappe die Mathieu won na zijn aanval was ik zowat aan het bevriezen. Ik had zo koud."

Veel illusies over het eventueel winnen van die etappe maakte Alaphilippe zich niet. Zeker niet toen Van der Poel versnelde. "Op het ogenblik dat hij demarreerde, wist ik dat ik het in die etappe voorbij was voor mij. Die rit was misschien ook iets voor Cattaneo in onze ploeg, maar ik heb hem zelfs niet meer kunnen helpen."

TACTIEK VAN DE PLOEG

Een frisse Alaphilippe kan misschien wel extra goed voor de dag komen in Milaan-Sanremo. Wat doet hij als Van der Poel weer zo'n vroege aanval lanceert en pakweg op de Cipressa al versnelt? "Als ik goede benen heb, probeer ik hem te volgen. Ik weet niet of dat deel zou uitmaken van de tactiek van de ploeg. Ik wil ook niets verkeerd zeggen waar de ploeg niet mee akkoord is. Maar als ik de benen heb, wil ik wel volgen, ja."

VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN

Het is ook de vraag welke ploegen de koers gaan maken in aanloop naar de finale. Van der Poel heeft aangegeven dat het niet altijd aan Alpecin-Fenix is, omdat het niet de grootste ploeg is. Alaphilippe laat geen twijfel bestaan over de intenties van Deceuninck-Quick.Step. "Wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen, zoals we dat altijd doen."