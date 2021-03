E3 2021 wordt de moeite: kans voor Naesen op ultieme revanche op Tiegemberg, na koers party met bekende koppen

Het is stilaan ook aftellen naar de E3-prijs, die dit jaar doorgaat op vrijdag 26 maart. De Tiegemberg zal dan ook weer op het menu staan, ongetwijfeld tot groot jolijt van Oliver Naesen. Die krijgt dan dé kans om definitief af te rekenen met de helling waarmee hij een haat-liefdeverhouding heeft.

Het verhaal is inmiddels wel bekend. In 2017 beweerde Naesen dat je maar beter kan stoppen als je op de Tiemberg moest lossen... Waarna hij, jawel, in de E3 er op de Tiegemberg werd afgereden. Dat verhaal is sindsdien een eigen leving gaan leiden.

De helling werd ook aangedaan in Kuurne-Brussel-Kuurne, dat uitpakte met het 'Oliver Naesen Special Protocol'. De E3 Saxo BinckBank Classic heeft een andere verrassing. In samenwerking met partner X2O looft het een coltrofee uit. De Belgische of Nederlandse renner die als eerste de Tiegemberg boven komt, krijgt een X2O-check ter waarde van 3000 euro.

Finale "pay back time " voor @OliverNaesen



De X²O COL Trofee



De Belgische of Nederlandse renner die als eerste bovenaan de laatste helling komt, nl. de Tiegemberg, krijgt een X²O cheque ter waarde van 3.000 euro. #e3saxobankclassic pic.twitter.com/FSYmjxiqcc — E3 Saxo Bank Classic (@E3SaxoClassic) March 19, 2021

Dé kans om definitief revanche te nemen op de Tiegem. Ook na afloop van de koers belooft het nog leuk te worden. Na de podiumceremonie zal er een online party gehouden worden. Wim Opbrouck, de acteur uit Harelbeke, daagde 'De Madammen' van Radio 2 uit om dan de eerste DJ-set van hun leven te spelen. Cathérine Vandoorne, Anja Daems en Siska Schoeters gaan de uitdaging aan.