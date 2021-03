Mads Pedersen haalt goeie grap uit en is eerlijk: "Merlier was duidelijk de snelste"

Het is een tweede plek geworden voor Mads Pedersen in de Bredene Koksijde Classic. Daar kon de Deen van Trek-Segafredo wel mee leven. Winnaar Merlier was duidelijk sneller en het was een goede voorbereiding op de klassiekers. Nu op naar Milaan-Sanremo? Neen, toch maar niet.

"Het was een vrij lastige koers", reageerde Pedersen bij Sporza. "Er stond veel wind. De groep was aanvankelijk te groot om die in stukken te doen scheuren. Op de Kemmelberg brak het dan wel en nadien was het richting de finishlijn." In de sprint moest Pedersen qua snelheid zijn meerdere erkennen in Merlier. "Als hij de snelste niet was, had hij niet gewonnen. Hij was duidelijk de snelste."

PLAN OM KOERS HARD TE MAKEN

Die sprint was wel niet het enige waar Pedersen voor naar België gekomen was. "Ik had graag iets geprobeerd. Ik kwam naar hier om een goede voorbereiding te doen in de klassiekers. Het plan was om de koers hard te maken in de finale en niet enkel te proberen te sprinten. Als het zou uitdraaien op een sprint, dan konden we nog zien hoe het was."

Het opvallendste moment was nog toen de kopgroep op dertig kilometer van de aankomst even rechtdoor reed in plaats van af te slaan naar rechts, omdat de seingever niet in het midden van de weg stond. "Ik weet niet of we zouden zijn voorop gebleven als we daar de goede bocht genomen hadden. We geraakten wel op de vroege weg, maar vrij laat. We zullen beter naar het roadbook moeten kijken als we willen klagen."

GRAPJE OVER MILAAN-SANREMO

Ook werd Pedersen nog gevraagd waarom hij niet deelneemt aan Milaan-Sanremo? "Ik ga morgen nog wel rijden", was zijn antwoord. Interviewer Ruben Van Gucht was er even mee weg. "Neen, hoor", gaf Pedersen hierna zijn grap toe. Waarom dan niet, La Primavera? "Ik rij graag op de kasseien, daarom leek ons dit beter om te doen met het oog op de kasseiklassiekers."