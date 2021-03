Van Aert kijkt uit naar welke ploegen initiatief nemen: "Ik vind het juist mooi dat wedstrijd in een kwartier ontploft"

Zien we Wout van Aert opnieuw zijn armen spreiden op de Via Roma? Hij weet wie hij moet kloppen om dat te doen gebeuren. Van Aert gaf al enkele dingen aan vooruitblikkend op Milaan-Sanremo. Bij zijn ploeg staat hij stil bij wie het initiatief zal nemen.

Milaan-Sanremo is natuurlijk een koers die bekend staat voor zijn wel heel lange aanloop, gezien de vele kilometers die afgelegd moeten worden. "Sommige renners vinden dat misschien minder leuk dat er weinig gebeurt", aldus Van Aert. Mathieu van der Poel liet al weten dat het voor hem kwestie is van niet in slaap te vallen. "Ik vind het juist mooi dat de wedstrijd in een kwartier tijd helemaal ontploft", zegt Van Aert.

Het is in elk geval een koers die op zijn lijf geschreven is. "Deze manier van koersen ligt mij wel." Het vertrouwen mag er ook zijn na twee ritzeges en zijn tweede plek in het eindklassement in Tirreno-Adriatico. "Ik heb laten zien in Strade en de Tirreno dat ik meekan in slotklimmen en dat ik een sterke eindsprint heb."

Het is duidelijk dat ik niet de enige favoriet ben

Van Aert heeft al eens laten vallen dat Alpecin-Fenix niet altijd vol de koers in handen neemt. Zaterdag wel? En wat met Jumbo-Visma? "Ik denk dat wij als ploeg onze verantwoordelijkheid moeten durven nemen, maar het is wel duidelijk dat ik niet de enige favoriet ben. We zijn niet van plan om heel de dag alleen op kop te rijden. Ik ben daarom wel benieuwd hoe andere ploegen de koers gaan oppakken."