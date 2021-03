🎥 Belg van Jumbo-Visma over 'Van der Poel-rit' in Tirreno: "Een slachting, voelde alsof we klassieker gereden hadden"

Nathan Van Hooydonck blikt bij Velon CC terug op de vijfde rit van de Tirreno, die nog lang zal bijblijven. "Eens we op de lokale ronden kwamen, was het een slachting. De weersomstandigheden waren zo slecht. We waren voorbereid op een beetje regen, maar niet op dit. Iedereen was aan het afzien."

Van Hooydonck heeft onderweg ook de ogen open getrokken. "Ons doel was om Wout van Aert goed voorin te houden. Eens het begon te regenen, was het ieder voor zich. Ik herinner me klimmers als Higuita en Bilbao te zien, die volledig bevroren waren. Ze waren volledig leeg."

"It was just pure carnage. The weather conditions were brutal. We were just every man for himself."@JumboVismaRoad rider @NVHooydonck reflects on one of the toughest stages in recent memory at @TirrenAdriatico last Sunday 🎥 pic.twitter.com/8JhTl4NBkf