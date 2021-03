Beschouwt Bennett Sanremo als sprinterskoers? "'Die mannen' rijden met evenveel snelheid bergop als op het vlakke"

Als Deceuninck-Quick.Step met Alaphilippe Milaan-Sanremo niet kan winnen, dan met Sam Bennett misschien. Een grote eendagskoers winnen is alvast iets wat op het verlanglijstje staat van de Ier. Al vreest hij er wel voor wanneer de grote kanonnen het grote geschut bovenhalen.

De laatste jaren draait het in Sanremo steeds minder uit op een massaspurt. Hoe kijken de sprinters daar tegenaan? "We beschouwen het nog wel als het sprintersmonument, al zie ik het zelf zo niet. Het niveau is zo hoog. 'Die mannen' rijden met evenveel snelheid bergop als op het vlakke."

Bennett moet hopen op weersomstandigheden die in zijn kaart spelen. "Ik ben ook al eens langs de hellingen gepasseerd en het leek of er zijwind stond. Voor mij ziet het er dus niet zo goed uit. Ik moet hopen op tegenwind en proberen om er zelf te blijven aan hangen."

KLASSIEKER ONTBREEKT OP PALMARES

Is na het veroveren van de groene trui in de Tour het winnen van een Monument de volgende stap? "Ik zou graag nog eens terugkeren naar de Tour voor groen, maar een klassieker is iets dat nog ontbreekt op mijn palmares. Zelfs een eendagskoers in de WorldTour winnen is iets wat ik nog nooit gedaan heb."

Bennett mag wel vertrouwen hebben in zijn huidige conditie. "Op basis van mijn cijfers weet ik wel dat ik er goed voor sta. Uiteindelijk komt het erop aan of je de benen hebt. Daarom was het belangrijk dat ik een goede Parijs-Nice reed", aldus de sprinter van Deceuninck-Quick.Step.