Boonen acht podiumplaats voor Grote Drie niet gegarandeerd: "Ze zijn uitzonderlijk goed, ooit komt het tot een 'clash'"

Hoe ziet Tom Boonen het aflopen in Milaan-Sanremo? Ook hij kan niet om Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julian Alaphilippe heen. Zijn respect voor deze drie heren is groot. De garantie dat één van hen wint of zelfs op het podium staat, is er volgens hem evenwel niet.

Van der Poel, Van Aert, Alaphiilippe. Het gaat over niemand anders meer. "Is dat niet een beetje van alle tijden en generaties? Dat alles zich in de klassieke periode toespitst op twee, drie grote favorieten? Je had Museeuw-Van Petegem-Tchmil. Cancellara en ik. Van Avermaet-Sagan ook. En nu Mathieu, Wout en Julian", redeneert Boonen in HLN.

"Wil dat zeggen dat ze elke wedstrijd gaan winnen? Verre van. Het kan, maar het zou me verbazen dat ze die hele koek onder hun drie verdelen." Het zijn toch drie coureurs die wel héél bijzonder zijn? "Ze zijn uitzonderlijk goed, dat klopt. Echt niet meer normaal. Wout won zelfs nog bijna de Tirreno ook! Combineer die drie profielen in één menselijk lichaam en je krijgt de perfecte renner."

AANVALLEN ENIGE OPTIE VOOR GROTE DRIE

Over naar de actualiteit van de dag: Milaan-Sanremo. Hoe pak je die koers aan? "Voor de Poggio moet je een duidelijke keuze maken. Aanvallen op de klim of rekenen op je sprint op de Via Roma. Voor Mathieu, Wout en Julian lijkt het eerste me de enige optie. Een van hen zal altijd gaan. Dan rest de rest slechts één devies: volgen."

Wachten om dan te proberen terugkomen is hoog spel spelen. "Want eenmaal terug beneden moet je erop rekenen dat ze elkaar beloeren en beginnen 'ezelen' om een gat te kunnen slaan of dichten. Die slotfase leent zich daar niet toe. In tweeënenhalf à drie minuten tijd sta je van het einde van de afzink aan de finish. Corrigeren is niet meer mogelijk. Zo verschrikkelijk rap gaat het daar."

DOMINEREN EN GEEN PODIUM RIJDEN KAN IN SANREMO

Het is moeilijk denkbaar dat Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe straks niet de beste drie in koers zijn. "Toch kunnen ze er met z'n drieën met kop en schouders bovenuit steken en finaal niet op het podium staan. Da's Milaan-Sanremo. Het zou me niet verbazen mocht het alsnog tot een spurt van een man of twintig komen."

Het moet tussen die grote heren toch ook eens gaan wringen. "Ze zullen niet elke keer in opperbeste verstandhouding samen naar de streep rijden, zoals vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen. Ooit komt het eens tot een onomkeerbare 'clash'. Een moment van conflict. Dat er dan voor zorgt dat iemand anders wint."