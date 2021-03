Fiets waarmee Bradley Wiggins de Tour won staat te koop

Herinnert u zich het nog, het jaar dat Bradley Wiggins de Tour won? Zijn sterkste seizoen op de weg mondde in 2012 uit in Tourwinst: Wiggins ging in Parijs ploegmaat Froome en Nibali vooraf. Nu kan u de fiets kopen waarop hij dat deed.

Cyclingnews heeft opgemerkt dat de fiets waarmee Wiggins de Tour van 2012 won, in een advertentie op Facebook te koop wordt aangeboden door het Britse bedrijf trainSharp. Dat bedrijf had steevast een goede band met Team Sky. De prijs die u voor de fiets van Wiggins neertelt is 7500 Britse pond, wat neerkomt op 8706,11 euro. Daar komen dan ook nog wel de verzendingskosten bij. Het is onduidelijk of de fiets momenteel eigendom is van trainSharp of het gaat om een initiatief van Wiggins zelf. PINARELLO De fiets is een Pinarello Dogma 65.1. Met op de band ook een sticket mer de naam van Wiggins op. Het zou alvast een mooi souvenir zijn voor al wie fan is van de Brit.