Lefevere geeft update over Evenepoel: "Het gaat goed, we beginnen aan tweede deel van de voorbereiding"

Patrick Lefevere is met een update naar buiten gekomen over Remco Evenepoel. Diens herstel verloopt nu wel naar wens. Evenepoel zit dus op schema voor deelname aan de Giro, er kan zelfs over gegaan worden naar een volgende fase.

Patrick Lefevere kwam aan het woord tijdens de uitzending van Milaan-Sanremo op de RTBF. Uiteraard werd hem naar Evenepoel gevraagd. "Ik heb hem gezien in Tenerife. Het gaat goed met hem. Hij is gisteren teruggekeerd naar België", zegt Lefevere. Aangezien alles naar wens liep in Tenerife, kan er vanaf heden een klein tandje bijgestoken worden. "We beginnen nu met de tweede fase van zijn voorbereiding om competitief te kunnen zijn in de Giro. We willen geen fouten maken", is Lefevere wel op zijn hoede. © photonews Volgens de CEO van Deceuninck-Quick.Step is Evenepoel er zich wel van bewust dat hij de Giro dient aan te vatten met beperktere ambities. "Hij weet dat hij met een andere insteek dan voorzien naar de Giro moet gaan. Vorig jaar zou hij gegaan zijn om te winnen. Dit jaar ligt het anders. We gaan zien hoe ver hij kan geraken."