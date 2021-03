Mathieu van der Poel verlaat Sanremo niet al te ontgoocheld: "Ik had geen extra versnelling in de benen"

Mathieu van der Poel was de naam die het meest was aangekruist als het ging om favorieten voor Milaan-Sanremo. Geen exploot van hem deze keer. Van der Poel was goed, maar de omstandigheden zaten niet mee om de rest achter te laten.

"Ik zat waar ik moest zitten", reageerde Mathieu van der Poel bij VTM. "Ik was op de afspraak daar waar de aanvallen kwamen. Het tempo lag te hoog om nog iets te doen. Er werd niet gedemarreerd op het lastigste stuk en dan is het ook moeilijk om het verschil te maken." Iedereen zat echt op de limiet Ook na de beklimming van de Poggio dook Van der Poel niet meer op op de eerste rij. "Als je beneden komt, weet je dat er van achteruit mannen met snelheid iets gaan proberen. Dan is het moeilijk om op alles te reageren. Iedereen zat echt op de limiet. Ik had geen extra versnelling in de benen." Als topfavoriet rijd je altijd voor de overwinning. Hoe kijkt Van der Poel dan naar dit resultaat (5e)? "Ik ben niet perse ontgoocheld. We weten dat Milaan-Sanremo één van de moeilijkste koersen is om te winnen. Hopelijk lukt het in de volgende jaren eens om 'm te winnen."