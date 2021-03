Van der Poel kijkt naar Alaphilippe op Poggio: "Absolute topfavoriet? Dat zie ik zelf niet zo, we zijn met aantal favorieten"

Mathieu van der Poel is klaar voor een volgend mooi Italiaans hoofdstuk. Komt na de Strade Bianche ook Milaan-Sanremo op zijn palmares? Het zou uiteraard heel mooi zijn, zeker omdat het op weg naar Sanremo niet zo simpel is om het verschil te maken.

"Ik hoop gewoon op een mooie koers", zei Van der Poel aan de start bij Sporza. "Dat de sterkste mag winnen. Ik was heel goed in de Tirreno en ik hoop dat ik opnieuw op dat niveau kan presteren. Ik was natuurlijk niet de enige die goed was in de Tirreno. Er zijn er nog die daar heel sterk voor de dag kwamen. Ik denk dat er wel meerdere kanshebbers zijn."

LEKKER WEER

Van der Poel gaf al aan dat de lange aanloop naar de finale in de Primavera voor verveling kan zorgen. "Vorig jaar gingen de kilometers nog vrij snel voorbij. Het is lekker weer, het zal wel meevallen. Het is redelijk goed koersweer voor mij. In de finale zal het rond de vijftien graden zijn, eigenlijk is dat perfect."

Gaat Van der Poel naar de concurrentie kijken? "De laatste jaren is Alaphilippe altijd één van de hoofdrolspelers geweest op de Poggio. Het zou dom zijn om daar niet naar te kijken." In 2020 zat Van der Poel iets te ver op het moment van de waarheid. "Vorig jaar was ik net niet goed genoeg om mee te gaan. Anders maak je zo'n fouten ook niet. Ik hoop goed genoeg te zijn om bij de eersten te zijn op de Poggio."

EXTRA MOOI ALS HET LUKT

Verschil met vorig jaar is uiteraard ook dat hij nu topfavoriet is, toch? "Of ik de absolute topfavoriet ben... Dat zie ik zelf niet zo. Ik denk dat we met een aantal favorieten zijn. Sanremo is één van de moeilijkere koersen om te winnen, juist omdat die niet superselectief is. Dat maakt het ook extra mooi als het lukt."