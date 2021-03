Wout van Aert sterk maar had het lastig met decision-making aan het einde: "Ik heb verkeerd gegokt"

Wout van Aert was de man die bergop de aanval plaatste waar het meeste snee op zat. Ook in de sprint kwam Van Aert nog sterk opzetten. Signalen die doen vermoeden dat een tweede zege op rij in Sanremo er voor hem wel in zat. Die kwam er echter niet.

De Poggio op rijden en dan moest het nog voor een groot stuk beginnen. "Zoals altijd was het een snelle afdaling. Eens we beneden waren, ging Stuyven in de aanval. Dat was een heel goede move. Nadien was het moeilijk voor mij om te achtervolgen, want ik wilde mijn kansen in de sprint niet verpesten. De anderen zaten veel naar mij te kijken. We zijn tekort gekomen", concludeert Wout van Aert.

MOEILIJKE LAATSTE 2 KILOMETER

Zo moest de man die won in 2020 eens op een ander schavotje van het podium plaatsnemen. "Caleb Ewan was dan nog iets sneller in de sprint. Het was zoals steeds een moeilijke laatste twee kilometer. Ik heb verkeerd gegokt."

Een grote afscheiding was er bergop niet gekomen. "Ik vond het verrassend dat er boven op de Poggio een grote groep overbleef. Ik en Julian Alaphilippe hebben gedemarreerd, maar blijkbaar was het niet snel genoeg om het verschil te maken. Het was nog altijd een goede kans, want ik heb een goeie sprint na een zware koers."

MOOIE WINNAAR

Die sprint bezorgde hem wel een dichte ereplaats, maar geen overwinning. "Het was moeilijk om de juiste beslissing te nemen", stelt Van Aert vast. "We hebben een mooie winnaar, ik moet tevreden zijn met de derde plaats."