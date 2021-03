De Cauwer geeft zijn kijk op Milaan-Sanremo: "Klein foutje Van der Poel, Stuyven sterk met benen maar ook met hoofd"

José De Cauwer heeft ook met veel belangstelling naar Milaan-Sanremo gekeken en gezien hoe Stuyven naar de overwinning reed. En dus niet Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Julian Alaphilippe. Van de 'Grote Drie' maakte enkel Van der Poel een foutje volgens De Cauwer.

Jasper Stuyven heeft ferm geoogst met deze overwinning. "Stuyven is 28 jaar en het mocht stilaan komen. En het is gekomen. Hij koos het juiste moment, zat op de goeie plaats en durfde te verliezen. Dat komt voor een groot deel door de Grote Drie. Niemand anders kon zogezegd winnen, dus dan moet je gokken", analyseert De Cauwer in een Facebook Live van Sporza.

STOORZENDER EWAN

Een aantal zaken zaten mee voor Stuyven. "Hij had het voordeel dat Ewan in die kopgroep als een soort stoorzender werkte. Iedereen keek naar hem. "Wat doet die hier nog? We krijgen die niet los." En Ewan zelf focuste dan weer op Van Aert. Stuyven had ook nog eens het geluk dat Søren Kragh Andersen tot bij hem kwam en zelfs overnam."

LANG GENOEG GEWACHT

Uiteindelijk heeft de winnaar dit wel vooral aan zichzelf te danken. "Hij was cool genoeg om nog lang genoeg te wachten met zijn sprint. Het was niet alleen met de benen maar ook met het hoofd een sterke prestatie." En de 'Grote Drie', wat moeten we daarvan denken? "Met zijn drieën hadden ze misschien nog naar de finish durven te rijden, maar met Ewan niet."

"Van Aert toonde met zijn sprint op het einde dat hij supersterk was", aldus De Cauwer. "Daarvoor was hij al vaak de kop opgedrongen. Van der Poel vond ik wat ver zitten op de Poggio. Toen eerst Alaphilippe en daarna Van Aert gingen, moest hij van ver komen. Misschien moest hij daardoor nodeloos in overdrive gaan. Anders had hij op de top van de Poggio misschien wél die versnelling gehad. Laat het ons een klein foutje noemen."