De Vlaeminck zag een vreemde Milaan-Sanremo: "Gun het Stuyven van harte" en "Van Aert gaat vlot over Van der Poel"

Het is niet één van de favorietjes van Roger De Vlaeminck die het gehaald heeft in Sanremo. Van Aert en Van der Poel: Roger is er zoals bekend grote fan van. Wel vond die laatste Van der Poel vermoeid ogen en gunt hij Jasper Stuyven de overwinning.

"Stuyven is geen supertopper, maar wel iemand die het eens verdient. Ik gun het hem van harte", zegt De Vlaeminck aan Het Laatste Nieuws. "Ze hebben hem laten rijden, maar die situatie was lastig. Het was een te grote groep. Gaat Van Aert achter Stuyven aan, dan springt er wel iemand anders weg. Ze hadden maximaal met drie of vier mogen zijn. Maar Alaphilippe ging ook niet vooruit op de Poggio, hé."

GEWOON TEMPO

De Vlaeminck had de indruk dat Van der Poel iet of wat vermoeid was. "In de sprint vertrok hij voor Van Aert, maar die gaat er nog vlot over. Ook op de Poggio had hij moeite. Hij zat wat achter Alaphilippe en Van Aert. Dat er 280 kilometer een ‘gewoon’ tempootje werd gereden, heeft daarmee te maken."

Het was een vrij vreemde editie, met bijvoorbeeld een Ewan die de Cipressa in tweede positie opreed. "Je moet ook eens snel kunnen rijden, om de benen los te krijgen. Dat is net zo als bij een tijdrit. Ze hebben een gewoon tempo naar boven gereden, niemand die zich eens losreed. De vluchters kregen ruimte en de helpers mochten rustig hun ding doen. Maar je moet je benen toch eens wakker schudden."