Eddy Merckx over de prestaties van de grote drie in Milaan-San Remo: "Ik denk dat ze nog niet volledig hersteld waren"

Zaterdag kregen we met Jasper Stuyven toch wel een verrassende winnaar in Milaan-San Remo. Er werd vooraf vooral gekeken naar van Aert, van der Poel en Alaphilippe en van Aert kwam er met een derde plaats uiteindelijk het dichtste bij.

Volgens Eddy Merckx waren Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe nog niet voldoende hersteld van Milaan-San Remo. Hij vertelde het bij Sporza. "Ik denk dat ze nog niet volledig hersteld waren. Het was een zware Tirreno-Adriatico voor hen", legde Merckx uit.

"Zij hebben zware inspanningen geleverd in Italië en er werd daar hard gekoerst. Jasper Stuyven had dan weer Parijs-Nice in de benen en heeft dan ook enkele dagen langer rust gehad", aldus de wielerlegende.