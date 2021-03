Familie en vriendin Stuyven in 7de hemel: "Als hij Wout en 'dingske' kan kloppen, kan mij misschien ook WK winnen"

Toen Jasper Stuyven vorig jaar de Omloop won, was zijn vriendin Elke Bleyaert erbij. Milaan-Sanremo 2021 volgde ze van in Monaco. Ook de familie van Stuyven juichte op het thuisfront. Nu is het dromen van eenzelfde afloop op het WK met aankomst in Leuven.

Elke vertelde aan Het Laatste Nieuws dat ze zoals velen naar de koers op tv gekeken heeft. "Toen we zagen dat hij er nog bij was in de laatste tien kilometer, hebben we geroepen tot het einde." Het heeft misschien mee geholpen, want Stuyven hield stand in die prangende finale.

NIET GOED VOOR HET HART

Goed voor het hart was het wel niet. "Die laatste twee kilometer waren een hel", zegt Kathleen, de moeder van Jasper. "Er voortdurend in blijven geloven dat hij de meet kon halen. Ik had niet verwacht dat hij zou winnen. Het WK in Leuven mag hij alleszins op dezelfde manier winnen. Aan de telefoon kon hij haast niet spreken van blijdschap."

Ook oma Ann dacht meteen verder richting het WK. "Als hij Wout en 'dingske' (vermoedelijk een verwijzing naar Mathieu van der Poel) kan kloppen, kan hij misschien ook het WK winnen."