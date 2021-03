🎥 Getuigenis dopingdokter Fuentes in aantocht, speelde hij vals? "Ja, maar ik ken niemand die dat niet deed"

Eufemiano Fuentes gaat weldra een boekje opendoen. De dopingdokter is de spilfiguur uit Operación Puerto. In een tv-interview gaat hij dieper in op zijn activiteiten. Zijn aandeel in het dopingcircuit in de koers zal dus aan bod komen, maar het is ook uitkijken naar wat hij zegt over anderen.

Het doet enigszins denken aan het interview van Lance Armstrong waarin hij aan Oprah toegaf dat hij doping gebruikte of de recente documentaire over de Amerikaanse ex-wielrenner op Netflix. Ook Fuentes is nu klaar om zijn verhaal te doen. Het is de Spaanse televisiezender La Sexta die Fuentes wist te strikken voor een tv-interview. Dat zal op zondag 28 maart uitgezonden worden tijdens het programma Lo de Évole. Die uitzending begint die zondagavond om 21u25. Wel is er al een trailer over het interview vrijgegeven. Y el próximo domingo… Eufemiano Fuentes viene “a contar lo que la gente no sabe": una historia de deporte, dopaje y, dice, venganza. pic.twitter.com/jmxri5k57K — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 21, 2021 In de trailer wordt Fuentes de vraag gesteld of hij vals gespeeld heeft. "Ja, maar ik ken niemand die dat niet deed", is zijn antwoord.