Oorlog tussen Deceuninck-QuickStep en Bora gaat verder: "Niet netjes dat hij dat doet"

Patrick Lefevere haalde in Het Nieuwsblad nog maar eens uit naar Ralph Denk van Bora. Denk wil Evenepoel of zelfs de hele ploeg van Deceuninck-QuickStep overnemen.

Denk bevestigt zijn interesse, maar van een overname is volgens hem geen sprake. “Het klopt dat we over de toekomst van zijn ploeg praatten, maar er was nooit sprake van een overname”, zegt Denk aan Radsport-News. “Belachelijk, ik mag volgens de UCI-reglementen geen eigenaar zijn van twee World Tour-teams.”

Volgens Lefevere is dat wel degelijk de bedoeling. “Denk vroeg: Hoeveel wil je voor je paying agent, de juridische structuur achter de ploeg? Dan wil hij die toch overnemen?”

Denk wil Evenepoel zeker overnemen, maar vreest dat dit niet meer zal lukken. “Maar Patrick heeft hem ontdekt en dus besloot ik hem eerst te benaderen. Niet netjes dat hij de situatie omdraait en de zaken anders voorstelt. Ik heb gehoord dat Patrick een nieuwe sponsor heeft. Remco blijft dus bij Lefevere en daarmee is voor mij de kous af.”

Lefevere ontkent dan weer het nieuws over de nieuwe sponsor. “Denk deed naast Remco ook Ballerini en zelfs een derde renner van onze ploeg een concreet voorstel. Dat is op dit moment niet toegelaten.”