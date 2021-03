UPDATE: Edward Theuns naar Oxyclean Classic Brugge-De Panne, ook Qhubeka en Intermarché kondigen selectie aan

Trek-Segafredo kende een fantastisch weekend en wil die lijn ook verder doorzetten. Edward Theuns gaat onder meer proberen om daar voor te zorgen in de Oxyclean Classic Brugge-De Panne. Theuns is woensdag de enige Belg in het team.

Ook één Deen in de selectie van Trek-Segafredo. Dat is Jakob Egholm en dus niet Mads Pedersen. Die laatste won dit jaar al Kuurne-Brussel-Kuurne en werd tweede in de Bredene Koksijde Classic. Het Vlaamse werk ligt hem dus enorm goed, maar in Brugge-De Panne gaat Pedersen niet meedoen.

Dan is het aan anderen bij Trek-Segafredo. Edward Theuns komt dan zeker in beeld, net als Matteo Moschetti, voorbije zondag nog winnaar van Per Sempre "Alfredo'. Voorts bestaat de ploeg van Trek-Segafredo voor de Oxyclean Classic Brugge-De Panne uit Koen de Kort, Emils Liepins, Ryan Mullen en Kiel Reijnen.

The one-day race formerly known as Driedaagse De Panne is back with a fresh name! 🧼

Here's how our men's squad lines up tomorrow at #OxyCleanClassic 👇 pic.twitter.com/T0a2gB8KSf — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) March 23, 2021

Update: Ook Qhubeka ASSOS en Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux hebben hun selectie voor Brugge-De Panne aangekondigd.