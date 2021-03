Rohan Dennis toont dat hij nog kan tijdritten kan winnen, leiderstrui van Lotto naar Deceuninck-Quick.Step

De tijd dat Rohan Dennis tijdrit na tijdrit domineerde leek even achter ons te zitten. Recent moest de Australiër vaak zijn meerdere erkennen in Ganna en ook in Parijs-Nice lukte het niet om de tijdrit naar zijn hand te zetten. In Catalonië toonde Dennis dat hij nog niet afgeschreven is.

De mannen van Deceuninck-Quick.Step reden in blok een goede tijdrit. Černý zette de eerste richttijd neer, die verbeterd werd door zijn ploegmaat Cavagna. Vervolgens begon Rohan Dennis aan zijn opdracht. Hij woekerde aanvankelijk niet met zijn krachten, maar ging dan voluit in een sterk tweede deel: voldoende om de beste tijd te rijden. Dennis was vijf seconden sneller dan Cavagna. Met Richie Porte had een ploegmaat van Dennis er ook wel zin in. Porte reed de op dat moment beste tijd van alle klassementsmannen. Kruiswijk zou later wel beter doen en Almeida was zelfs nog straffer. ALMEIDA DERDE IN RIT EN EERSTE IN DE STAND Almeida lag zo op koers om de leiderstrui over te nemen van Kron, de winnaar van de eerste etappe. Luis León Sánchez bedreigde de Portugees nog even, maar zou tekort komen. De top drie van deze tijdrit: Dennis, Cavagna, Almeida. Die laatste gaat aan de leiding in het klassement.