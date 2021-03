Štybar gaat titel verdedigen in de E3 en Deceuninck-Quick.Step heeft nog andere ijzers in het vuur

De laatste keer dat de E3 gereden werd, was in 2019. Het was Zdeněk Štybar die toen in Harelbeke naar de overwinning knalde. Een jaar later kon de koers niet doorgaan vanwege de pandemie. Wat Štybar dus in 2021 de titelverdediger maakt.

Zdeněk Štybar gaat zeker proberen om zijn titel te verdedigen, laat Deceuninck-Quick.Step weten. De E3 behoort opnieuw tot het programma van de Tsjech. Zoals steeds zal de ploeg wel over meerdere renners beschikken die in het klassieke werk hun ding kunnen doen. Denk maar aan Kasper Asgreen, Davide Ballerini en Yves Lampaert. Florian Sénéchal is evenzeer een renner die tot veel in staat is. Met mannen als Tim Declercq en Iljo Keisse zitten ook enkele schitterende werkkrachten in de selectie van Deceuninck-Quick.Step. © photonews De E3 is vrijdag de eerste van een reeks Vlaamse klassiekers. "Het blijft één van de zwaarste eendagskoersen", zegt Tom Steels. "Een goede uitslag daar geeft je altijd een boost voor de Ronde. Het parcours is veranderd ten opzichte van twee jaar geleden en zal meer uitdagend zijn. Onze jongens zijn gemotiveerd en gretig, dus we hebben er vertrouwen in voor vrijdag."