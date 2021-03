Ackermann zag bij 2de podiumplek ook sterke Wolfpack: "Quick.Step had geweldige lead-out, ik mis nog een klein iets"

Tegen Deceuninck-Quick.Step was niets of niemand opgewassen in De Panne, ook Pascal Ackermann niet. De Duitser spurtte wel naar zijn tweede podiumplek in De Panne, na zijn tweede plek in 2018. Met podiumplaatsen moet Ackermann het voorlopig stellen in 2021.

In Brugge-De Panne moest Ackermann wel vrede nemen met zijn derde plek. "Dit was het maximum. Ik had de benen niet om er meer uit te halen. Misschien was ik nog wat vermoeid van Milaan-Sanremo. Deceuninck-Quick.Step had een geweldige lead-out. Ik moet hier blij mee zijn."

De vraag dringt zich stilaan op of de combo Mørkøv-Bennett onverslaanbaar is. "Ik denk dat er een kans is om hen te verslagen. Selig-Ackermann is ook een goede combinatie. Selig had een ongeluk in de sprint, vandaag was het de eerste keer dat ik terug met hem samenreed. Hij deed een geweldige job. Met hem terug erbij zal het interessant zijn om hen te challengen."

Misschien heb ik ergens een fout gemaakt

In De Panne behaalde Ackermann voor de vierde maal dit jaar een derde plaats, nadat zich hetzelfde fenomeen voltrok in de rittenkoersen Ster van Bessèges, UAE Tour en Parijs-Nice. "Ik mis nog iets, maar ik weet niet juist wat. Misschien wat meer training, want de voorbereiding op dit seizoen was heel kort na vorig jaar. Misschien heb ik ergens een fout gemaakt."

De spurter van Bora-Hansgrohe verliest er de moed niet door. "We gaan proberen om meer gefocust te zijn de volgende weken en dan kunnen we terugkomen. Er ontbreekt niet veel, juist een klein beetje. Met deze kwaliteit bij de renners is het moeilijk om koersen te winnen als je een paar foutjes maakt. In de volgende wedstrijden gaan we weer op zoek naar de overwinning."

Ik kijk uit naar Gent-Wevelgem

Misschien vallen alle puzzelstukjes voor hem in mekaar in Gent-Wevelgem. "Ik kijk uit naar Gent-Wevelgem, een koers die me beter ligt. Er zijn dan meer klimmetjes. Vandaag was er niet echt veel actie en het is ook een langere afstand. Ik probeer zondag te winnen."