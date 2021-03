Coronavirus strooit nog maar eens roet in het eten: Parijs-Roubaix lijkt niet door te gaan op 11 april, wel in het najaar?

Er was heel lang onduidelijkheid over het feit of Parijs-Roubaix wel kon doorgaan binnen enkele weken, maar er zou nu toch een beslissing genomen zijn. Zo lijkt het Franse wielermonument niet door te gaan op 11 april.

Vorig seizoen werd Parijs-Roubaix al afgelast door het coronavirus en ook nu lijkt het virus roet in het eten te strooien. Volgens de Franse krant Le Parisien zou de organisatie namelijk beslist hebben om het wielermonument niet te laten doorgaan op 11 april. Wel zou de organisatie Parijs-Roubaix later op het jaar willen laten doorgaan. Zo wordt er gesproken over het najaar. De beslissing is nog niet officieel, maar zou later vandaag of één van de dagen officieel bekendgemaakt moeten worden.