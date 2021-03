Opnieuw wordt een koers afgeschaft door het coronavirus

De GP Criquielion stond gepland voor 16 mei, maar wordt door de coronamaatregelen geannuleerd. Ook vorig jaar kon de koers niet doorgaan.

De datum voor niet-professionele koersen te verbieden werd onlangs weer opgeschoven. “Gezien het opnieuw toenemen van COVID-19 in België heeft Belgian Cycling de beslissing genomen de wedstrijden die geen professioneel statuut hebben te annuleren tot en met 30 april 2021", zo melden de organisatoren.

Volgens de organisatie biedt dit geen perspectief voor de maand mei. “Die duidelijke aankondiging van onze nationale federatie biedt niet veel hoop wat betreft een normale herneming van deze wedstrijden in mei. Bij een mogelijke heropening van het seizoen begin mei zouden we de Grand Prix Criquielion niet in optimale omstandigheden kunnen organiseren.”

De laatste editie vond in 2019 plaats en werd gewonnen door Arne Marit. “Niet alleen rekening houdend met het UCI-reglement maar ook met de veiligheid van iedereen hebben we beslist de GP Criquielion eenvoudigweg te annuleren, en dat voor het tweede jaar op rij. Het is evident dat we die beslissing betreuren.”