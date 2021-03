Aderlating voor Jumbo-Visma: klimmer verschijnt niet meer aan de start in de Ronde van Catalonië door ziekte

Eén klimmer minder voor Jumbo-Visma in de Ronde van Catalonië. George Bennett heeft namelijk beslist om uit de wedstrijd te stappen. De kampioen van Nieuw-Zeeland schreef op sociale media dat hij ziek is.

"Teleurgesteld om vandaag geen starter te zijn in de Ronde van Catalonië. Ik heb een beetje last van een luchtweginfectie en het gaat echt niet beter worden. Nooit leuk om een race te verlaten, vooral niet op eigen wegen. Al het beste voor de jongens van Jumbo-Visma!", schreef Bennett.

Disappointed to be a non stater today in @VoltaCatalunya , I have been crook with a bit of a chest infection and there is no way it’s getting better. Never fun leaving a race, especially on home roads. All the best to the @JumboVismaRoad boys for the last half!