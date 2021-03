'Deze week nog geen definitieve beslissing over Parijs-Roubaix'

De deur blijft toch nog op een heel klein kiertje staan voor het plaatsvinden van Parijs-Roubaix op 11 april. Volgens de Franse krant 'Le Parisien' zou de organisatie al beslist hebben om de Helleklassieker uit te stellen naar het najaar. Zover is het nog niet, zeggen dan weer andere berichten.

Volgens de krant L'Équipe, het toonaangevende medium in het Franse medialandschap, gaat er in de eerste dagen nog geen definitieve beslissing genomen worden. Die zou ten vroegste vallen volgende week. Als dat klopt, weten we pas na Gent-Wevelgem of Parijs-Roubaix op de geplande datum kan doorgaan of niet.

MINIEM MOGELIJK AANTAL AANWEZIGEN

De organisatie is de mogelijkheden aan het onderzoeken om toeschouwers zoveel mogelijk weg van het parcours te houden en Parijs-Roubaix met een zo miniem mogelijk aantal aanwezigen te laten doorgaan. De eindconclusie heeft uiteraard zijn invloed op de beslissing of de koers al dan niet kan plaatsvinden.

Parijs-Roubaix wordt normaal verreden op 11 april, een week na de Ronde van Vlaanderen, zowel bij de mannen als bij de vrouwen.