Grace Brown solo naar de zege in OxyClean Classic Brugge-De Panne

Na de heren op woensdag was het vandaag de beurt aan de vrouwen om de OxyClean Classic Brugge-De Panne te rijden.

Drie aanvalspogingen kende de koers, maar die werden iedere keer al heel snel een antwoord. Eerst kregen we een aanval van het trio Van Haaften, De Smedt en Olson en daarna probeerden Bennett en De Groot het elk alleen.

De laatste passage in De Moeren zorgde voor enkele breuken in het peloton ondanks het werk van de sprintersploegen. Een kopploeg van een vijftiental renners maakte het mooie weer. Daarbij onder andere Jolien D'hoore, Kirsten Wild, Emma Norsgaard, Chloe Hosking, Alice Barnes en Lisa Brennauer. Lotte Kopecky niet, maar zij reed er in haar eentje naartoe.

Op 25 kilometer van het einde hadden zij 30 seconden voorsprong. Brennauer moest even later voorin afhaken met een lekke band. De samenwerking voorin liep niet ideaal, waardoor de voorsprong wat onder druk kwam te staan. Teken voor Grace Brown om er alleen van door te gaan. Zij sloeg meteen een behoorlijke kloof en wist goed stand te houden tot aan de finish. Jolien D'hoore werd derde.