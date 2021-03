Mauri Vansevenant stak zijn hand uit naar een nieuwe overwinning: "Een beetje ontgoocheld"

Mauri Vansevenant en Italië, het blijft een goede combinatie. Ei zo na had hij een nieuwe overwinning beet, het scheelde heus niet veel. Een paar honderd meters. De winnaar van de GP Industria & Artigianato kon net niet voorop blijven.

Ook Mauri Vansevenant is zo'n jonge kerel die de spirit van het offensief koersen in zich draagt. "Ik viel aan omdat niemand het laatste deel van de etappe controleerde. Ik voelde dat dit het goede moment kon zijn. Ik ging samen met nog iemand voorop en met een versnelling op de beklimming kon ik van hem afgeraken."

Vansevenant solo dus en vervolgens was het knokken tegen de opkomende mannen. "Op een bepaald punt had ik 20 seconden voorsprong op de achtervolgers, maar ze kwamen terug met 200-250 meters te gaan." De finish lag dus iets te ver.

Ik was zo dicht bij een nieuwe overwinning

Uiteindelijk reed Vansevenant als zesde over de streep, tien seconden na ritwinnaar Vingegaard. "In de top tien eindigen is een goede uitslag, maar ik ben een beetje ontgoocheld, want ik was zo dicht bij een nieuwe overwinning."