Organisatie E3 Saxo Bank Classic Harelbeke blij met editie als WorldTour-koers

Naast Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn er nog een hele reeks favorieten om de E3 Saxo Bank Classic Harelbeke op hun naam te schrijven.

Vorig jaar was er geen E3, nu wel, maar heel bescheiden door de coronamaatregelen. "Normaal verwelkomen wij elk jaar 5.000 VIP’s, naast duizenden wielerfans. Nu moeten we het stellen met een lege E3 Arena bij de start en aankomst. Op uitzondering van enkele personen, die nauw te maken hebben met de koers, zeggen we tegen iedereen dat ze best van thuis uit de koers volgen. Dat kan via allerlei kanalen. De wielerfans zullen geen seconde van de E3 Saxo Bank Classic Harelbeke hoeven te missen", meldt woordvoerder Jacques Coussens van het organiserende comité.

De E3 Saxo Bank Classic Harelbeke wordt niet graag vergeleken met de Ronde van Vlaanderen. "Ik vind dat beide koersen hun eigenheid hebben. De Ronde is de Ronde, wij zijn de E3. Qua organisatie kan je beide koersen ook niet met elkaar vergelijken. Natuurlijk zitten we dit jaar beperkt in onze mogelijkheden maar er zal wel iets te gebeuren vallen in Harelbeke.”

De laatste winnaar van de E3-prijs was Zdenek Stybar. Of hij zijn titel kan verlengen is maar zeer de vraag met ook Asgreen en Ballerini in zijn ploeg. De koers telt 17 hellingen en wat kasseistroken over 204 kilometer.