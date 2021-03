Thomas De Gendt forceert vroege vlucht en wil zege van vijf jaar geleden nog eens overdoen

Het is weer zo'n dagje waarop Thomas De Gendt bepalend is voor de vlucht in de koers en resoluut voor de aanval kiest. Het is dan ook niet voor niets de koninginnenrit in de Ronde van Catalonië die afgewerkt wordt. Een rit die De Gendt nota bene in het verleden al eens won.

In een etappe van 166 kilometer moeten de renners in Catalonië over drie beklimmingnen zien te geraken. Veel zal wellicht beslist worden op de slotklim, de Port Ainé. Ook in 2016 was er een rit met aankomst op de Port d'Ainé. De winnaar toen? Ene Thomas De Gendt. Na een lange vlucht hield die toen een minuut en acht seconden over op Nairo Quintana. Aan een geslaagd recept hoef je niet te sleutelen, dus gaat De Gendt er anno 2021 opnieuw voor. Nadat twee keer een poging tot ontsnapping tenietgedaan werd, achtte De Gendt zijn moment gekomen. Na zijn aanval op de Port de Toses spatte de koers volledig uit mekaar. KOPGROEP VAN TWAALF MAN Elf renners kwamen aansluiten bij De Gendt: Kämna, Tolhoek, Bouwman, Lopéz, Champoussin, Urán, Pedrero, Samitier, Valter, Dombrowski en Meintjes. Met hun twaalf slaagden ze er in om verder weg te rijden. De Gendt kreeg zo zijn wens, de vroege vlucht was vertrokken. Al laat het peloton niet helemaal begaan. Na de eerste beklimming van de dag schommelt de voorsprong van de vluchters tussen een minuut en twee minuten.