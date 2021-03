Tom Boonen gelooft wél nog in Peter Sagan: "Ik zou hem nooit afschrijven voor de Ronde van Vlaanderen"

Wat moeten we denken van Sagan met het oog op het verdere verloop van het voorjaar? Tom Boonen houdt, in tegenstelling tot de Sagan-critici, alvast nog rekening met de Slovaak als één van de kanshebbers voor winst in pakweg de Ronde van Vlaanderen.

Door het oplopen van zijn coronabesmetting heeft Peter Sagan nog een conditionele achterstand. Dat geeft hij zelf aan en daarom rijdt hij ook de Ronde van Catalonië. Om beter te worden door zich op een zwaar parcours te begeven en de nodige kilometers in de benen te krijgen. Tussendoor werd hij dan wel prompt vierde in Milaan-Sanremo. Sagan heeft een uitgestippeld traject voor ogen "Ik denk dat Sagan sowieso van plan is om nog iets te doen, ik denk wel echt dat hij terug aan het groeien is. Hij heeft een uitgestippeld traject voor ogen en we zullen zien hoe ver zijn conditie draagt", zegt Tom Boonen in de HLN Sportcast. Anderen denken dat Sagan geen grote koersen meer kan winnen, maar Boonen gaat dus niet mee in dat verhaal. "Ik zou hem nooit afschrijven voor bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen. Een Sagan met een plan, daar moet je altijd rekening mee houden. Hij heeft al veel gewonnen, maar ik denk dat hij ergens nog denkt: ze zijn nog niet klaar met mij."