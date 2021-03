Colombiaanse klassementsrenner kan voor het eerst sinds 2019 nog eens winnen: "Ik had niets te verliezen"

In de Ronde van Catalonië heeft Esteban Chaves zich getoond in de koninginnenrit. Ondanks het strakke tempo van Team INEOS Grenadiers reed de Colombiaan toch weg en hij hield uiteindelijk ook stand.

Esteban Chaves heeft een goede zaak gedaan in de Ronde van Catalonië. Hij is opgeschoven naar de zesde plaats in het algemeen klassement na een knappe prestatie in de koninginnenrit. Hij raakte als enige weg op de slotklim ondanks het sterke ploegenwerk van Team INEOS Grenadiers.

Het was de eerste zege van Chaves sinds 2019 en uiteraard was hij daar enorm tevreden mee. "Ik stond negende in het algemeen klassement en had dus niets te verliezen. Het was zeer zwaar, maar ik moest het gewoon proberen", aldus de Colombiaan en staat te lezen bij Wielerflits.