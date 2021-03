Dylan Groenewegen maakt zich op voor wederoptreden in het peloton: "Seizoen begint binnen enkele weken"

Het is nog even wachten op het seizoensdebuut van Dylan Groenewegen. De Nederlandse sprinter is nog geschorst tot en met 7 mei door zijn sprint in de Ronde van Polen, maar hij zou in mei wel al terug in actie komen.

Op dit moment is Dylan Groenewegen nog steeds geschorst. De sprinter werd gestraft na zijn sprint in de Ronde van Polen, waarbij Fabio Jakobsen zelfs even in een coma was beland. Die schorsing van Groenewegen loopt tot 7 mei. Als de schorsing van Groenewegen afloopt, lijkt de Nederlander wel meteen aan het seizoen te willen beginnen. Op Twitter laat hij namelijk weten dat hij zich aan het voorbereiden is. "Lactate teste, seizoen komt eraan in een paar weken", aldus Groenewegen. Lactate teste, season is coming up in few weeks. pic.twitter.com/2IH7XrTGEC — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) March 26, 2021