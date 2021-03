Oppermachtig Deceuninck-Quick.Step levert kunststuk in Harelbeke: tweede solo van beresterke Asgreen is raak

Deceuninck-Quick.Step had de E3 Saxo Bank Classic de hele tijd in een wurggreep, met een lange solo van Asgreen, en uiteindelijk drie man in de kopgroep van zes. Asgreen kon zowaar in het slot nog een keer wegrijden en rondde het schitterende teamwerk puik af.

In verschillende schuifjes kwam er een kopgroep tot stand. Eerst reden er zeven renners weg, vervolgens sloten er drie aan en nadien nog eens twee. Zo vormde zich een groepje met Van der Hoorn, Milan, Haller, Brunel, Wallays, De Vylder, Jacobs, Mas, Tiller, Greipel, Terpstra en Van den Berg. Met Terpstra was er dus een ex-winnaar mee. Achter hen zorgde een collectief manoeuvre voor een grondige schifting. Met haast de volledige ploeg gaf Deceuninck-Quick.Step er een ruk aan. Het vormde zo een elitegroepje waarbij het met vier vertegenwoordigd was. Asgreen, Lampaert, Sénéchal en Štybar waren op de afspraak. Topfavorieten Van Aert en Van der Poel hadden zich niet laten verrassen. Voorts zaten ook Stuyven, Matthews en Trentin in dit groepje. LEKKE BAND VAN AERT Van Aert leek echter reed en belandde zo plots in een groep met renners die eerder geklopt leken. De groep Van Aert reed weer naar die eerste groep toe, alleen was toen Asgreen al aan een solo begonnen. Van der Poel versnelde ook net vooraleer Van Aert kwam aansluiten, maar kreeg niet de juiste renners mee om weg te kunnen rijden. Deceuninck-Quick.Step werd door tal van speldenprikken weer aan het werk gezet, onder andere eentje van Van der Poel, en antwoordde telkens voortreffelijk. Een groepje met tegenaanvallers mocht toch vertrekken, omdat Sénéchal erbij was als waakhond. Voorts maakten ook Turgis, Naesen, Haller, Vermeersch en Hoelgaard deel uit van dat groepje. WVA EN VDP OP ZOEK NAAR ACHTERVOLGERS Van Aert kwam op de Paterberg dan wel met een versnelling. Samen met Van der Poel ging hij op zoek naar de achtervolgers, ook Štybar en Van Avermaet pikten aan. Onder impuls van Van Aert kregen we een samensmelting van de twee groepjes: tien achtervolgers dus. Dat werden er twaalf toen Lampaert en Van Baarle na een enorme inspanning aansloten. Lampaert viel wel al snel opnieuw weg uit deze groep door een lekke band. Van der Poel trok vol door op de Tiegemberg op het moment dat Van Aert zich liet uitzakken en zo scheurde de groep in twee. Van Aert was gezien. De groep Van der Poel, met ook nog Štybar, Sénéchal, Naesen, Van Avermaet en Van Baarle erbij, dichtte de kloof op Asgreen met nog iets dan tien kilometer te gaan. ASGREEN VINDT NOG DE POWER Diezelfde Asgreen vond zowaar nog de power in zijn vermoeide benen voor een aanval in de laatste vijf kilometer. Er kwam nog wel een reactie van Van Avermaet, maar de overmacht van Deceuninck-Quick.Step was te groot en Asgreen had nog voldoende overschot om zijn inspanning af te ronden. De Deense kampioen pakte een dik verdiende zege. Sénéchal en Van der Poel spurtten naar plek twee en drie.