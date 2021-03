Lefevere snijdt meerdere thema's aan: "Gewaagd, dat zegt veel over Remco" en "Wout en Mathieu 'slopen' van ver"

Er staan boeiende tijden te wachten op Patrick Lefevere en zijn team. Er is het herstel van Remco Evenepoel en Fabio Jakobsen. Ondertussen gaat Deceuninck-Quick.Step met zijn sterke blok de strijd aan met Wout van Aert en Mathieu van der Poel.

Patrick Lefevere gaat bij VTM Nieuws in op meerdere thema's. Onder andere Fabio Jakobsen komt aan bod. De Nederlandse sprinter heeft ruim zeven maanden na zijn val in de Ronde van Polen uitzicht op een comeback. "We hopen dat hij kan herbeginnen in mei in de Ronde van Turkije en dan zien welke progressie hij maakt", zegt Lefevere.

EVENEPOEL START ZEKER PAS IN GIRO

Ook met Remco Evenepoel gaat het goed. "Remco gaat nog een keer op hoogtestage naar Tenerife en durft het aan om zonder competitie naar de Giro te gaan. Da's gewaagd, maar dat zegt veel over hem. Hij weet wat hij wil. Hij wil de Giro als eerste competitie nemen."

Ondertussen zijn de klassiekers aan de gang. De ploeg van Lefevere toonde in de E3 dat ze Van Aert en Van der Poel aankan. "We weten dat we ze kunnen kloppen op één van die manieren. We moeten ze proberen te slopen - al is dat een groot woord - van ver. Als je ziet hoe zij vanuit de achtergrond het gat toerijden en meteen gaan meerijden nadat wij die 'putsch' plegen, weet je dat het kan dat zij explosiever zijn en onze mannen eraf rijden."